Pepe explica opção Besiktas e admite que algo o comoveu

Central português revela que as mensagens recebidas o levaram a rejeitar ofertas de clubes italianos, ingleses e franceses.

Pepe foi, até ao momento, a contratação do defeso no Besiktas. Em final de contrato com o Real Madrid, o internacional português rumou para as águias negras e tudo por culpa das mensagens recebidas pelos fãs. "As mensagens "vem para o Besiktas" comoveram-me", começou por desvendar Pepe à revista oficial do clube, reforçando que isso o levou a rejeitar outras propostas: "Tive várias ofertas, de Inglaterra, França e Itália, mas o vínculo estabelecido com os adeptos do Besiktas prevaleceu. Vou dar tudo em campo, tanto física como mentalmente. Já estou adaptado ao Besiktas e estou ansioso por exibir as minhas qualidades a todos no Besiktas."

Feliz por voltar a jogar com Quaresma, Pepe salientou que quanto "melhor o Besiktas se sair no campeonato, mais longe chegará na Liga do Campeões".