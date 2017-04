Paulo Fonseca vai ampliar êxito português

Percurso quase imaculado do ex-treinador de FC Porto e Braga - com apenas uma derrota na liga ucraniana - aumenta a vaga triunfal dos portugueses na Europa, onde a marca forte é de Mourinho

Uma vitória do Shakthar na receção de amanhã ao Oleksandriya pode significar a conquista do título pelo conjunto de Paulo Fonseca - o primeiro na carreira do treinador que, no ano passado, ergueu a Taça de Portugal pelo Braga. Será ainda necessário que o Dínamo Kiev não vença na deslocação a Odessa - única equipa que bateu o Shakhtar na liga. Será um regresso aos êxitos do emblema de Donetsk após o bicampeonato do clube da capital da Ucrânia e a primeira vitória de um treinador luso na oitava liga no ranking da UEFA. Significa também que nos oito primeiros campeonatos desse mesmo ranking, apenas falta aos portugueses triunfar na Bundesliga alemã.

A saga iniciou-se no século passado. Já depois de ser campeão Europeu no FC Porto e ter treinado o Matra Racing, na sua segunda passagem por França, Artur Jorge deu em 1994 ao PSG o segundo campeonato da sua história. Mas só neste século, com José Mourinho - após o título europeu pelo FC Porto - veio a valorização e reconhecimento das competências lusas. O sucesso do Special One na Premier League com o Chelsea foi imediato - bicampeão -, teria sequência na Serie A italiana - bicampeão e vencedor da Champions com o Inter - e em Espanha na época de 2011/12, naquela que ainda é a última liga vencida pelo Real Madrid. Em 2015 seria novamente campeão inglês com os blues.

As oportunidades começaram a surgir com maior frequência para outros técnicos, sobretudo na Grécia (quatro campeões no Olympiacos), Roménia (dois no Cluj) e Chipre (dois no APOEL), mas também na Rússia onde, em 2014/15, André Villas-Boas levou o Zenit à conquista do ceptro. Paulo Sousa, atualmente na Fiorentina, destaca-se também com as suas conquistas nos campeonatos de Israel e Suíça.

Já na presente época, Paulo Bento deixou o Olympiacos com o título quase assegurado e Leonardo Jardim está em ótima posição para repetir o êxito de Artur Jorge na Ligue 1.