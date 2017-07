"Nélson Semedo queria sair do Benfica B"

Hélder Cristóvão foi o responsável pela mudança de posição de Nélson Semedo, que passou a jogar no lado direito da defesa com o treinador do Benfica B

Hélder Cristóvão concedeu uma entrevista ao jornal Sport, onde abordou a transferência de Nélson Semedo para o Barcelona.

O treinador da formação secundária dos encarnados contou como convenceu o internacional português a deixar o meio-campo para alinhar no lado direito da defesa, revelando que o futebolista de 23 anos considerou abandonar a equipa B dos encarnados por não ser opção para o centro do terreno.

"Quando se deu [a mudança de posição], queria sair do Benfica B para uma equipa pequena por que no Benfica não tinha a hipótese de jogar como médio. No entanto, eu convenci-o a ficar no Benfica e a jogar a lateral. Por isso temos esta amizade e cumplicidade. Consegui convencê-lo. Falei com o presidente para lhe dar um lugar na equipa B como lateral-direito porque tinha condições para o fazer. Falei com ele [Nélson Semedo] e entendeu que tinha uma boa oportunidade para ficar. Fez um esforço para jogar a lateral e agora chega a recompensa pelo esforço. Foi uma adaptação conseguida. Teve paciência nessa posição, porque não tinha experiência a jogar na ala, nem como defesa. Mas fê-lo muito bem. A partir daí sempre jogou mais a lateral-direito ", atirou Hélder Cristóvão, que afiançou ainda que Nélson Semedo está pronto para as exigências de um clube como o Barcelona.

"O Barça é a equipa ideal para Semedo. Quiçá no início, por causa da sua timidez, possa ter alguns problemas, mas creio que com o ambiente que se vive no Barça ele conseguirá estar bem. Ainda para mais coincidiu com o André Gomes no Benfica B. Conhecem-se muito bem. Vejo algum tempo de adaptação, mas vão gostar muito dele. O Semedo está pronto para jogar no Barça", acrescentou.