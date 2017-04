Nantes de Sérgio Conceição regressa às vitórias

O Nantes bateu o Caen, em jogo da 34ª jornada da Ligue 1

O Nantes, de Sérgio Conceição, regressou às vitórias com o Caen (2-0) na 34.ª jornada da liga francesa de futebol.

A equipa orientada pelo técnico português aproveitou a derrota do Guingamp e subiu a oitavo, com os mesmos pontos do Saint-Etiénne, sétimo, e regressou às vitórias depois do desaire do último fim de semana com o Bordéus.

Em casa do Caen, um 'bis' de Yacine Bammou, aos 27 e 36 minutos, sentenciou a partida, que contou com Sérgio Oliveira em campo a partir dos 65 minutos, para a equipa do português, que assumiu o emblema quando este estava em zona de despromoção.

Antes, o PSG, com Gonçalo Guedes a não sair do banco, venceu em casa o Montpellier por 2-0, com golos de Cavani (29) e do ex-Benfica Di María (48), e subiu provisoriamente à liderança do campeonato, com 80 pontos, três acima do Mónaco, embora tenha dois jogos a mais em relação ao Mónaco de Leonardo Jardim.

A equipa de Bernardo Silva e João Moutinho visita no domingo o Lyon (20:15), com os monegascos obrigados a ganhar para voltar ao primeiro lugar.

A jogar em casa, o Bordéus venceu sem problemas o lanterna-vermelha Bastia, treinado pelo português Rui Almeida, por 2-0, tendo subido provisoriamente ao quarto lugar, com 55 pontos, mais um do que o Lyon, que tem dois jogos a menos.

Golos de Malcom (55 minutos) e Sankharé (69), bem como a expulsão de El Kaoutari (75), 'afundaram' o último classificado, que soma 28 pontos, a cinco dos lugares acima da zona de descida.

Nos outros jogos da tarde, o Dijon obteve uma vitória importante (3-2) sobre o Angers, 14.º, estando agora apenas a um ponto dos lugares acima da 'linha de água', embora continue na 18.ª e antepenúltima posição, de 'play-off' de manutenção.

O Lorient protagonizou o resultado mais 'gordo' da jornada até agora, ao golear em casa por 5-1 o Metz, subindo a 16.º e somando três pontos importantes na luta pela manutenção, estando a dois pontos do adversário que bateu.