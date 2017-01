Mais dois clubes da Premier League atentos a José Fonte

O Everton deve avançar com uma proposta pelo central em breve, mas há outros dois emblemas ingleses atentos à situação de Fonte.

Os dias de José Fonte no Southampton estão contados. Depois de ter expressado vontade de deixar os "saints" já na janela de transferências de inverno, o Everton aproximou-se do central, e deve apresentar uma proposta concreta em breve. No entanto, caso as intenções dos "toffees" não vão de encontro à vontade do Southampton, há outros dois clubes da Premier League no encalço de Fonte.

De acordo com o Daily Mail, tanto o West Ham como o Crystal Palace estão atentos à situação do internacional português, de 33 anos. Ainda que os argumentos financeiros das duas formações sejam inferiores aos do Everton, a vontade do jogador pode ser o fator decisivo: entre 2007 e 2009, José Fonte representou o Palace, tendo realizado mais de 90 jogos pelos londrinos.