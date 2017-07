Itália: Milan aponta para Renato Sanches

Responsáveis do clube italiano estão atentos à situação do jogador, mas o negócio não será fácil



O diário "Calciomercato" avança este domingo que o Milan quer reforçar o meio campo com Renato Sanches, embora estabeleça condições para que tal aconteça. Segundo o portal italiano, o clube do internacional português André Silva só aceita receber o jogador a título de empréstimo e se o acordo for feito por dois anos, mais opção de compra.

As relações entre os responsáveis do Milan e Jorge Mendes, empresário do jovem médio, poderiam tornar a negociação mais fácil, mas o Bayern não parece interessado no negócio. Renato Sanches não faz parte das primeiras opções de Carlo Ancelotti, mas o campeão alemão continua a acreditar no potencial do ex-Benfica, para além de não querer perder dinheiro.

A imprensa italiana elogia Renato Sanches e recorda o trajeto dele tanto no Benfica como na Seleção, mais propriamente no Europeu de 2016, e, apesar de considerar difícil, garante que os responsáveis do Milan ainda não desistiram da transferência.