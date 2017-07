Augusto Inácio rescinde com o Zamalek

Treinador português de saída do futebol do Egito, três meses depois de assinar com o Zamalek. Embaixada portuguesa no Egito ajudou na resolução do problema entre as duas partes

Augusto Inácio não é mais treinador do Zamalek, clube egípcio com o qual rescindiu há instantes, sabe O JOGO. O técnico português conseguiu chegar a um acordo após uma reunião com o presidente Mortada Mansour e garantiu mesmo uma indemnização financeira para sair.

O encontro entre Inácio e o líder do Zamalek, recorde-se, teve lugar nas instalações do clube no Cairo e esteve ainda presente um representante da embaixada portuguesa no Egito, a pedido do técnico português. Isto porque, o treinador chegou a estar retido por funcionários do Zamelek enquanto aguardava pelo presidente Morata Mansour.