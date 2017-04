Gigantes correm por Bernardo Silva, com Mourinho metido ao barulho

Exibições do português do Mónaco estão a convencer clubes europeus

Começa a parecer impossível que Bernardo Silva vá jogar mais um ano no Mónaco. O jornal "The Sun", em Inglaterra, dá conta do forte interesse de Chelsea e Manchester United no concurso do jogador português, dupla inglesa que se junta a Real Madrid que, segundo o jornal, já terá mesmo iniciado conversações com o Mónaco.

A boa forma do clube no campeonato francês, mas também na Liga dos Campeões, onde chegou às meias-finais, defrontando agora a Juventus, colocou os holofotes sobre vários jogadores do Mónaco, sendo Bernardo Silva uma das melhor cotadas.