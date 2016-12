Éder entre os 100 melhores do mundo para a Marca

Avançado português ocupa o 95º posto do ranking elaborado pelo jornal espanhol.

Depois do The Guardian, também a Marca começou a revelar os 100 melhores jogadores do mundo de acordo com as opiniões do corpo redatorial do jornal.

Entre os 10 primeiros nomes revelados surge o de um português: Éder. O autor do golo que decidiu a final do campeonato da Europa ocupa o 95º lugar do ranking graças ao minuto 109 de Paris.

"Há ocasiões em que um único tento pode justificar toda uma carreira. (...) A transcendência do golo de Éder justifica que figure entre os melhores de 2016", pode ler-se no site da Marca.

De salientar ainda a colocação do Chapecoense no 100º lugar. O jornal espanhol optou por homenagear desta forma o clube que perdeu a maioria dos seus jogadores num desastre de avião a 29 de novembro.