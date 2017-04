Nantes e Sérgio Conceição iniciam conversas para a renovação

Presidente do clube francês pretende renovar com o treinador português, que conseguiu alcançar o objetivo de manter o Nantes na Ligue 1

Quando Sérgio Conceição assumiu o comando técnico do Nantes em dezembro passado, o clube francês ocupava a 19.ª posição, dois pontos acima da linha de água.

O clube arriscava a descida de divisão no final da época, mas o treinador português conseguiu levar o Nantes ao oitavo lugar da Ligue 1, garantindo no último sábado a permanência no principal escalão do futebol francês. Face ao feito conseguido por Sérgio Conceição, o presidente do Nantes, Waldemar Kita, pretende agora garantir a continuidade do português.

No entanto, segundo o jornal "20 Minutes", Sérgio Conceição interessa aos belgas do Standard de Liège, aos italianos da Lázio e Fiorentina e até mesmo aos ingleses do West Ham.