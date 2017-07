Ancelotti poderá ter mudado de ideias em relação a Renato Sanches

Depois de os responsáveis do Bayern terem admitido que Renato Sanches poderia estar de saída por empréstimo, Ancelotti afiançou que o médio português ficará em Munique até ao fim do mercado de transferências

Carlo Ancelotti assegurou que Renato Sanches vai ficar no Bayern até ao fim do mercado de transferências. Na conferência de imprensa de antevisão da Audi Cup, o treinador italiano deixou ainda elogios à exibição do médio português no particular com o Inter.

"Não há novidades em relação ao Renato Sanches. Ele começou a temporada connosco e ficará connosco até ao fim do mercado, a 31 de agosto. No último jogo, ele esteve bem", atirou o técnico do campeão alemão.

Recorde-se que Renato Sanches tem vindo a ser associado a clubes como Milan e Manchester United.