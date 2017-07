Verdade ou rumor? A explicação para a saída de Bonucci da Juventus

O canal francês BFMTV dá conta de um desentendimento entre o defesa-central e Barzagli, no intervalo da final da Liga dos Campeões, entre a Juve e o Real Madrid.

A transferência de Leonard Bonucci para o Milan foi a notícia do dia no que a mercado diz respeito. Esta sexta-feira, foi oficializada a saída do defesa-central da Juventus, numa mudança que apanhou o futebol italiano de surpresa.

O canal francês BFMTV avançou, por isso, com uma explicação que pode justificar a troca de clube por parte do internacional italiano, datada do dia 3 de junho, na final da Liga dos Campeões entre a Juve e o Real Madrid.

De acordo com a BFMTV, Bonucci e Barzagli terão chegado a vias de facto no balneário do estádio de Cardiff e foi necessária a intervenção do treinador Massimiliano Allegri. Na sequência do desentendimento, Bonucci terá, inclusive, esbofeteado Paulo Dybala. Ainda que os rumores de qualquer altercação tenham sido negados pelo jogador de 30 anos, a Juventus tomou a decisão de se livrar do jogador, que assumiu papel preponderante ao longo das últimas épocas.

Dani Alves também terá passado por uma situação semelhante. Quando Dybala viu o cartão amarelo numa fase madrugadora da final da Champions, o lateral brasileiro terá repreendido o argentino, situação que não caiu bem no seio do plantel da equipa de Turim. Agora, Alves é jogador do PSG.