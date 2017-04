Nova invasão de campo no Bastia-Lyon, agora no final da primeira parte

Bastia-Lyon começou mais tarde depois da invasão de adeptos do Bastia à zona do campo onde decorria o aquecimento dos jogadores do Lyon

Na altura em que os jogadores do Lyon recolhia aos balneários, depois do apito para o intervalo do jogo em casa do Bastia, um adepto, que estava no relvado, envolveu-se num confronto com Anthony Lopes, guarda-redes internacional português do Lyon. Um novo episódio de violência que foi o rastilho para mais confrontos entre jogadores do Lyon, adeptos do Bastia e seguranças.

Recorde-se que faltavam poucos minutos para o apito inicial do Bastia-Lyon e os jogadores ainda aqueciam no relvado. Da bancada dos adeptos do Bastia saltaram vários elementos que e dirigiram-se a Memphis Depay, mas também a Gorgelin, o guarda-redes suplente do Lyon.

A situação saiu rapidamente do controlo dos elementos de segurança e em poucos segundos já perto de uma centena de adeptos estavam no relvado e os jogadores foram mesmo obrigados a recolher ao relvado. O jogo, marcado para as 16 horas, acabou por ter início apenas perto das 17 horas.