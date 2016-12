Suspenso pela FIFA, Eboué revela que pensou em suicidar-se

O antigo jogador do Arsenal, Emmanuel Eboué, confidenciou ao The Telegraph que pensou em colocar um ponto final na sua vida.

Emmanuel Eboué revelou que pensou em suicidar-se, numa entrevista concedida ao "The Telegraph". O futebolista costa-marfinense, que se encontra a cumprir uma suspensão de um ano na sequência de um imbróglio com o seu antigo agente Sebastien Boisseau, adiantou que a sanção da FIFA e as mortes do seu irmão e avô fizeram com que tocasse no fundo.

"Uniu-se tudo. Fiquei sem o futebol e vi-me afetado pela morte do meu irmão e do meu avô. Toquei no fundo e não podia libertar-me jogando futebol. Houve dias em que não queria nem levantar-me da cama, até um dia em que pensei em suicidar-me", confessou o jogador de 33 anos.

Recorde-se que Emmanuel Eboué já passou por clubes como Arsenal, Galatasaray, Sunderland, Beveren e ASEC Mimosas ao longo da sua carreira.