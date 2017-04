Pérola do Barcelona a caminho das opções de Jardim

Jordi Mboula já sabe do interesse monegasco e tem a garantia de formar parte do plantel principal.

Já a preparar a próxima temporada e antevendo possíveis saídas, o Mónaco centrou as atenções numa das pérolas da formação do Barcelona: Jordi Mboula. De acordo com o jornal "Sport", próximo dos blaugrana, os representantes do extremo-direito de 18 anos já se reuniram inclusivamente com a Direção do Mónaco, nomeadamente o vice-presidente Vadim Vasilyev e Antonio Cordón, diretor desportivo. Segundo as informações recolhidas pelo periódico catalão, o jogador ficou a saber que, caso aceite a oferta dos monegascos, vai integrar o plantel principal. Uma situação que se pode revelar fundamental para Jordi Mboula que, da parte do Barça, só tem a garantia de subir até à equipa B.

O extremo, que também pode jogar como avançado, foi um dos destaques dos catalães na última Youth League da UEFA, onde se sagrou um dos melhores marcadores a par de Kaj Sierhuis (Ajax), ambos com oito golos.

Com um ano ainda de contrato com o Barcelona, Jordi Mboula é também pretendido por outros clubes, e o Mónaco pretende encetar negociações com os catalães para tentar baixar a cláusula de rescisão que se cifra nos 3 Meuro.