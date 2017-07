Pai de Neymar entra em campo e pede aumento de salário

Novo capítulo na novela Neymar. Jogador parecia convencido em permanecer no Barcelona, mas o pai e empresário do avançado entrou em cena

A possível transferência de Neymar para o PSG ganhou este domingo um novo capítulo. Depois de o avançado ter feito dois golos no particular com a Juventus, na madrugada de hoje, a imprensa espanhola revelou um pedido do pai do jogador para que ele continue na Catalunha. Se os responsáveis do Barcelona quiserem continuar a contar com o brasileiro, terão de lhe aumentar o já milionário salário.

O diário "As" avança que o pai de Neymar esteve reunido com os responsáveis máximos do Barcelona e as posições das duas partes voltaram a distanciar-se. O valor que o PSG oferece a Neymar é três vezes superior ao que o atleta ganhou em 2016 e o clube catalão parece não estar disposto a aproximar-se da proposta francesa.

Em 2016, recorde-se, o salário de Neymar rondou os 10 milhões de euros anuais.