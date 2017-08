Os 10 momentos que marcaram o louco dia de Neymar

Esta quarta-feira começou com o estrondoso anúncio de que Neymar está de saída do Barcelona para assinar pelo PSG. A transferência custará 222 milhões de euros e deverá ser oficializada esta sexta-feira

1 - A maior transferência da história do futebol confirmou-se esta quarta-feira e deverá ser oficializada na sexta-feira quando Neymar for apresentado como jogador do PSG. O dia amanheceu com informação do dia em Espanha e que depressa correu mundo fora: Neymar não treinou e despediu-se dos companheiros do Barcelona. Ainda de manhã, avançou o jornal Sport, o departamento de imprensa do clube catalão explicou que "Neymar comunicou no balneário que vai sair. O treinador deu-lhe permissão para não treinar e resolver o futuro", leu-se.

2 - A imprensa espanhola dá conta da forma como Neymar disse "adeus" aos companheiros e equipa técnica. Segundo o jornal "As", o brasileiro estacionou o carro e a primeira pessoa com quem falou foi o treinador Ernesto Valverde, que sempre manteve a esperança de contar com o jogador. Chegou depois a vez do balneário. Neymar falou aos companheiros e desejou-lhes sorte para 2017/18. Neste caso, o jornal "Sport" acrescenta que abraçou todos os jogadores, falando-lhes individualmente.

3 - Se foi coincidência, foi enorme, tanto quanto o tamanho da publicidade que ocupava um dos lados do edifício do Corte Inglês da avenida Portal del Àngel, em Barcelona, que foi retirada de manhã. Pouco tempo depois de Neymar ter estado na cidade desportiva Joan Gamper para se despedir dos companheiros e já com autorização do clube catalão para resolver a sua vida com o PSG, Barcelona começou a despir-se da presença do jogador.

4 - O Barcelona anunciou ter autorizado o brasileiro Neymar a ausentar-se dos treinos da equipa, depois de o futebolista ter comunicado a vontade de abandonar o clube, cuja saída fica dependente do pagamento da cláusula de rescisão. "O jogador Neymar Jr., acompanhado pelo seu pai e representante, comunicou ao Barcelona esta manhã a sua decisão de sair do clube, numa reunião tida nos escritórios do clube. Perante este posicionamento, o clube remeteu para a cláusula de rescisão do seu contrato em vigor, que é de 222 milhões de euros desde 1 de julho e deverá ser paga na totalidade", lia-se num comunicado do clube catalão.

5 - O Barcelona confirmou o pedido de Neymar para abandonar o clube e as contas nas redes de sociais do craque brasileiro encheram-se de comentários dos adeptos. Enquanto alguns pediam ao jogador para ficar no Barcelona, a maioria mostrou sacos de dinheiro, cifrões ou chamou-o de mercenário, por se deixar levar pelo dinheiro do PSG.

6 - Neymar despediu-se pessoalmente dos companheiros, mas Messi fez questão de também deixar uma mensagem nas redes sociais. "Foi um prazer enorme ter partilhado contigo todos estes anos, amigo Neymar. Desejo-te muita sorte nesta nova etapa da tua vida", escreveu Messi no Instagram.

7 - Surpresa: o primeiro destino não é Paris! Neymar viajou acompanhado do pai, alguns amigos e do seu representante, Wagner Ribeiro, para o Porto a fim de tratar dos assuntos relacionados com a transferência para o PSG. Chegou ao início da tarde, realizou testes médicos no Hospital Lusíadas e partiu ao final do dia.

8 - Neymar respondeu ao argentino Lionel Messi, assumindo que vai sentir falta do número "10" do Barcelona. "Foi um prazer enorme ter partilhado estes anos contigo, meu amigo. Desejo-te muita sorte nesta nova etapa da tua vida", escreveu Messi no seu perfil na rede social Instagram. A mensagem de Messi é acompanhada por uma série de fotografias dos dois jogadores juntos, merecendo uma resposta de Neymar: "Obrigado irmão...vou sentir a tua falta".

9 - O ex-administrador do FC Porto e diretor do PSG desde 2 de junho, o português Antero Henrique, é apontado como sendo o líder de toda a operação da transferência de Neymar para o emblema parisiense, detido pelo empresário do Catar, Nasser Al-Khelaifi. A notícia é dada pelo jornal espanhol El Confidencial, que adianta ainda que o plano inicial de Antero Henrique incluía três nomes sonantes: Alexis Sánchez (Arsenal), Kylian Mbappé (Monaco) ou Neymar (Barcelona). A opção recaiu, com enorme estrondo, no craque brasileiro do Barcelona.

10 - Neymar deixa o Porto. Depois de ter chegado ao início da tarde, o internacional brasileiro voltou ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro numa carrinha Mercedes preta, com vidros fumados, pelas 19h45. Viajara para o Porto num avião privado, acompanhado do pai, alguns amigos e do seu representante, Wagner Ribeiro. O futebolista brasileiro esteve a fazer exames médicos no Hospital Lusíadas, no Porto, tendo em vista a transferência para o PSG.