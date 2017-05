Oficial: Weidenfeller renova com o Dortmund

O guarda-redes alemão, Roman Weidenfeller, renovou com a equipa alemã até 2018

O guarda-redes alemão do Borússia de Dortmund Roman Weidenfeller, de 36 anos, renovou contrato com o terceiro classificado da liga alemã de futebol até 2018, cumprindo 16 épocas no clube.

O veterano guardião, que fará 37 anos em agosto, é o jogador mais antigo do plantel, tendo cumprido 450 jogos pelo clube.

A utilização do internacional alemão tem sido mais escassa nas últimas duas épocas, com a contratação de Roman Burki, que Weidenfeller diz querer "continuar a ajudar no desenvolvimento", bem como a preparar "um jovem guarda-redes".

"Poderei desfrutar de cada momento emocional até ao fim da temporada 2017/18, e quero começar a 27 de maio", acrescentou o jogador, referindo-se à final da Taça da Alemanha, com o Eintracht Frankfurt.

Campeão do mundo com a Alemanha no Mundial2014, no Brasil, Weidenfeller chegou em 2002 ao clube, no qual é colega de Raphael Guerreiro, proveniente do Kaiserslautern, e foi campeão nacional em 2011 e 2012.

"Tem sido parte integral da família do Dortmund por mais de uma década. Estamos muito felizes que ele queira continuar mais um ano e faremos todos os possíveis para que este distinto jogador possa ocupar uma posição diferente no clube quando terminar a carreira", garantiu o diretor desportivo dos alemães, Michael Zorc, citado no sítio oficial do clube na Internet.