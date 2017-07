Oficial: Roma apresenta avançado francês

Gregoire Defrel, que atuava no Sassuolo, assinou pelo emblema da capital até 2022.

O Roma anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado francês Gregoire Defrel, que alinhou no Sassuolo nas últimas duas temporadas, por cinco épocas, até 30 de junho de 2022.

Segundo classificado na Serie A em 2016/2017, o Roma pagou cinco milhões de euros ao Sassuolo pelo empréstimo do jogador, por uma temporada, sendo que foi fixada uma cláusula de compra obrigatória de 15 milhões de euros.

O avançado, de 26 anos, é a sexta contratação do diretor desportivo espanhol Monchi, depois do mexicano Héctor Moreno, do holandês Rick Karsdorp, do francês Maxime Gonalons, do turco Cengiz Under e do italiano Pellegrini.

O futebolista francês irá reencontrar no Roma o treinador Eusebio di Francesco, com quem se iniciou no Sassuolo. Na última temporada, Defrel fez 38 jogos e marcou 16 golos ao serviço do Sassuolo e, em 2016, ajudou o clube a conseguir uma qualificação histórica para a Liga Europa.