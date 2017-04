Craque argentino atingiu um número que não deixa ninguém indiferente: 500 golos ao serviço do Barcelona

Messi foi herói este domingo no clássico espanhol, ao bisar pelo Barcelona frente ao Real Madrid. O avançado chegou aos 500 golos apontados das mais variadas formas. O pé esquerdo, no entanto, é rei.

Nos 500 golos, 402 foram apontados com o pé esquerdo, 74 com o direito e 22 de cabeça. Há ainda dois em que Messi "empurrou" a bola com o corpo para o fundo da baliza.

Se analisarmos os estádios que mais assistem aos golos de Messi, o Camp Nou é o palco privilegiado, com 284 golos. Em segundo lugar surge o Santiago Bernabéu, terreno do eterno rival Real Madrid, com 14 remates certeiros. O Vicente Calderón, do Atlético de Madrid, fica em terceiro lugar nas "preferências" do número 10, com 13 golos.

[primeiro golo de Messi pelo Barcelona]

Se Messi "inventa" muitos dos golos que marca através de brilhantes jogadas individuais, certo é que não joga sozinho e precisa de quem lhe passe a bola. Nesse capítulo, Dani Alves é ainda o jogador que mais vezes o assistiu, com um total de 42 passes letais. Iniesta vem a seguir, com 31 assistências. Pedro - que também já não está no plantel do Barcelona, tal como Dani Alves - fecha o top 3, com 25 passes para golo.

Quanto aos guarda-redes que mais sofrem com o talento de Messi, o destaque vai para Diego Alves, com um total de 21 golos sofridos. Gorka Irazioz é o segundo guardião mais batido por Messi, com 18 tentos, mais um do que Casillas.

Por fim, falta recordar que 86,7 por cento dos jogos em que Messi marca terminam com a vitória do Barcelona. Só em 12 jogos é que o argentino marcou e o clube catalão terminou derrotado.

[golo 500 de Messi]