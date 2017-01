Nélson Oliveira imparável: três golos na vitória do Norwich

Nélson Oliveira fez um hat trick no triunfo do Norwich frente ao Derby County.

Nélson Oliveira teve uma entrada de sonho no ano de 2017. O avançado português do Norwich marcou os três golos da vitória frente ao Derby County, jogo da 25ª jornada do segundo escalão inglês. O ex-jogador do Benfica marcou aos 15, 78' e 80', num triunfo que deixa a equipa no nono lugar, com 37 pontos. Nélson Oliveira passa a somar sete golos no campeonato.

De referir ainda que o Sheffield Wednesday, de Carlos Carvalhal. empatou sem golos em casa com o Wolves. Os portugueses Lucas João, de um lado, e Ivan Cavaleiro, do outro, foram suplentes utilizados, sendo que o segundo entrou para o lugar de Hélder Costa. O Sheffield é sexto, com 42 pontos, e o Wolves 16º, com 29.