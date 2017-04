Messi perde peso e larga o vício por pizza

O jogador procurou acompanhamento médico em 2015.

Messi iniciou dieta para manter a longevidade em competição de alto nível durante mais tempo. O craque argentino trocou o seu vício por pizza por uma dieta saudável. A receita do médico Giuliano Poser tem sido levada a sério e o craque já perdeu mais de três quilos e aumentou a massa muscular.

As melhorias no seu rendimento físico são visíveis, uma vez que o jogador diminuiu o número de lesões musculares contraídas, desde o início da dieta, em setembro de 2015. Além disso, a dieta veio também evitar problemas gástricos, que já tinham levado Messi a vomitar em campo.

A fixação do jogador por pizza e refrigerantes era algo que já incomodava os dirigentes do Barcelona: "Antes, ele comia no clube e descansava depois, mas parece-me que, no ano passado, Messi comeu mais pizzas do que queria ou precisava", afirmou Carlos Rexach, integrante da comissão técnica do clube.

A mudança é radical, e o especialista em medicina desportiva que acompanha o jogador explica o segredo.

"Há um conjunto de cinco alimentos que defino como gasolina: água, um bom azeite, cereais integrais, frutas e verduras frescas biológicas. Também passei frutos secos e sementes. Ele [Messi] também precisou controlar o açúcar, o pior que existe para os músculos e consumir menos carne vermelha, outra grande dificuldade para um argentino" destaca o médico.

Agora, no menu do clube espanhol consta o pedido do craque por vitaminas, vegetais, peixe e cereais.