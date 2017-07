Mbappé: o ponto da situação feito por Leonardo Jardim

Leonardo Jardim, treinador do Mónaco, falou sobre o avançado francês.

O assunto Mbappé esfriou no mercado de transferências e se há alguém contente com isso é Leonardo Jardim. O treinador português do Mónaco falou sobre a situação do avançado, já integrado nos trabalhos do campeão francês e que foi titular no particular com o PSV, embora sem marcar.

"Vejo-o tranquilo, é jovem e tem um grande potencial. Acaba de incorporar-se e precisa de ganhar ritmo, mas está bem", afirmou Jardim ao jornal espanhol "As". Conto com Mbappé e com todos os futebolistas que tenho. Espero continuar com ele", vincou.

Leonardo Jardim falou também sobre o projeto do clube. "A nossa filosofia é apostar e formar jovens com talento para sermos uma equipa competitiva", disse.

O Mónaco, refira-se, empatou ontem a zero, na Suíça, diante do PSV. O médio português Rony Lopes voltou a ser titular na equipa de Leonardo Jardim, que na véspera havia batido o Stoke City por 4-2 (Gil Dias, outro luso, só entrou ao intervalo). Este foi o quarto jogo de preparação do campeão francês, que havia empatado com o Rapid Viena (2-2) e vencido o St. Polten (3-0).