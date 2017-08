Matic titular na estreia pelo Manchester United

O médio sérvio, Nemanja Matic, foi oficializado como reforço do Manchester United, há dois dias

Nemanja Matic vai estrear-se com a camisola do Manchester United no jogo particular com a Sampdória. O nome do médio sérvio faz parte do onze inicial escalado por José Mourinho para o encontro desta quarta-feira, que tem início marcado para as 19h45.

Recorde-se que Matic foi oficializado na segunda-feira como reforço do Manchester United. O antigo jogador do Benfica chegou a Old Trafford, depois de uma temporada em que se sagrou campeão inglês ao serviço do Chelsea.