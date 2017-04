Marc Bartra insultado por adeptos do Real Madrid: "Bomba devia ter explodido na tua cara"

Jogador do Borussia Dortmund ficou ferido no atentado contra o autocarro da equipa, antes do jogo com o Mónaco, para a Liga dos Campeões

Um simples elogio de Marc Bartra a Messi foi suficiente para desencadear a ira dos adeptos do Real Madrid. Depois da exibição do argentino no clássico entre merengues e o Barcelona, Bartra, que fez a formação no clube da Catalunha e jogou ainda seis anos no Barça, escreveu no twitter "D10S", numa referência a Deus e ao número 10 que Messi tem na camisola.

Porém, alguns dos adeptos do Real não gostaram e começaram os insultos em resposta ao tweet do jogador espanhol. Dois dele foram mais longe e fizeram referência à bomba, colocada junto do autocarro do Dortmund, e que deixou o jogador ferido. "Devia ter explodido na tua cara" ou "Que pena que não tenha acabado com a tua vida", foram as mensagens deixadas na conta de Twitter de Bartra que foi, prontamente, defendido por outros adeptos denunciando esses tweets.

