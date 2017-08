Manchester City empresta mais três jogadores ao Girona

Depois de Maffeo, ingleses voltam a ceder jogadores ao clube espanhol

Douglas Luiz, Aleix Gardia e Marlos Moreno são os três novos jogadores do Girona, equipa que subiu à primeira divisão do futebol espanhol. Ambos chegam por empréstimo do Manchester City, juntando-se a Pablo Maffeo, que já tinha sido oficializado. Douglas, de 19 anos, foi contratado esta temporada ao Vasco da Gama, enquanto Moreno assinou pelos ingleses há um ano, mas passou a época emprestado ao Deportivo, em Espanha. Aleix Garcia, médio espanhol de 20 anos, passou as duas últimas épocas no plantel do City, mas foi pouco utilizado. Sai agora, emprestado, para rodar.

O Manchester City, recorde-se, é dono de cerca de 50% do Girona, pertencendo o restante a Pere Guardiola, irmão do treinador da equipa, Pep Guardiola, detém também cerca de 50%, com uma percentagem residual de ações distribuídas por outros acionistas. O negócio foi fechado há poucas semanas.