Getafe oficializa Fayçal Fair e Antunes pode ser o próximo

Getafe oficializou a contratação do jogador marroquino Fayçal Fajr, vindo do Deportivo. Português Antunes está na lista.

O Getafe oficializou a contratação do jogador marroquino Fayçal Fajr, vindo do Deportivo, que estará ao serviço do clube da primeira liga de futebol espanhola por duas temporadas. "Já estou com vocês, com vontade de começar e jogar neste campo com a minha nova equipa. Espero que façamos um bom ano, um ano espetacular, seguro", declarou o atleta no site oficial do emblema espanhol.

Fajr é a quinta contratação do Getafe para temporada 2017/2018, depois dos espanhóis Ángel Luis Rodríguez, Bruno González, Markel Bergara e do japonês Gaku Shibasaki.

A equipa madrilena, que regressa à primeira liga de futebol espanhola na próxima época, também assegurou a continuidade dos jogadores Dani Pacheco, Francisco Portillo, Chuli e Álvaro Jiménez, que atuavam há uma temporada no clube por empréstimo, e está prestes a finalizar um acordo com os ucranianos do Dínamo de Kiev para a aquisição do defesa português Antunes.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

O médio jogou em França até 2014, em equipas como Le Lavre (2001 a 2003), FC Rouen (2003 a 2006), CMS Oissel (2006 a 2008), ES Fréjus (2008/2009), Fréjus Saint-Raphael (2009 a 2011) e Caen (2011 a 2014).

Em Espanha, Fayçal Fajr alinhou pelo Elche (2014/2015) e pelo Deportivo (2015 a 2017), clube em que registou um total de 66 jogos oficiais e cinco golos.