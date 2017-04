Gerrard vai jogar pelo Liverpool na Austrália

Jogo com o Sydney FC, inserido nas comemorações do 125º aniversário do Liverpool, contará também com a participação de Carragher, Agger e McManaman.

Gerrard vai voltar a jogar pelo Liverpool. Considerado uma lenda do clube, o ex-jogador que em 2015 saiu do Liverpool para jogar no LA Galaxy, dos Estados Unidos, vai participar numa digressão do Liverpool à Austrália. Inserido nas comemorações do 125º aniversário do clube inglês, o jogo com o Sydney FC será disputado depois do final da presente época e também contará com a participação de ex-jogadores do Liverpool como Carragher, Agger e Steve McManaman.

Estes quatro craques do passado recente do Liverpool vão jogar com alguns dos atuais jogadores do plantel de Jurgen Klopp que, em declarações ao site do clube, manifestou contentamento com a notícia de poder contar com Gerrard. "Se alguém me dissesse há uns anos que eu seria treinador do Steven Gerrard diria que seria fantástico", assumiu o técnico alemão.

Igualmente citado pelo site do Liverpool. Gerrard confidenciou que será "uma honra vestir a camisola vermelha e jogar futebol com uma equipa fantástica e antigos companheiros".