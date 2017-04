Espanhóis garantem: Real Madrid quer evitar o Mónaco

Imprensa espanhola avança que os merengues ainda têm bem presente a eliminação de 2004 e preferem evitar o demasiado favoritismo que lhe seria atribuído

É o mais improvável dos semifinalistas da Liga dos Campeões mas nem por isso deixa de incomodar as restantes equipas ainda em prova. A brilhante campanha do Mónaco de Leonardo Jardim na prova milionária - assim como na Liga francesa, onde é líder - leva os "tubarões" a temerem um confronto, como será o caso do Real Madrid.

De acordo com o jornal "As", a equipa merengue aponta para o Mónaco com o principal rival a evitar no sorteio das meias-finais, mesmo que do outro lado também estejam emblemas como o da Juventus ou do Atlético de Madrid.

O diário espanhol adianta que o Real Madrid teme a "juventude com talento" do Mónaco, com um "forte poder físico e sem nada a perder". Se o sorteio colocar o Mónaco no caminho do Real Madrid, a pressão estará toda do lado da equipa de Cristiano Ronaldo, algo que não é bem visto no Bernabéu. A equipa de Zidane costuma dar-se bem quando o protagonismo está dividido, como aconteceu nos quartos de final, em que eliminaram o Bayern Munique.

Para além disso, a recordação de 2004 é outro dos motivos que levam o Real Madrid a não querer defrontar o Mónaco. Na altura, os monegascos levaram a melhor no final dos dois jogos devido aos golos marcados fora, apesar do empate 5-5. Nem Florentino, nem Zidane esquecem a eliminatória dessa época, que terminou com a vitória do FC Porto na Liga milionária.