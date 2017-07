Espanha: Neymar pode ser a grande bomba deste mercado

Imprensa espanhola escreve que o craque do Barcelona vê o PSG com bons olhos.

Neymar pode muito bem ser a grande bomba deste mercado de transferências. Esta é, pelo menos, a garantia dada pelo jornal espanhol "As", que fala de contactos do internacional brasileiro com o PSG. A publicação informa que o pai do jogador do Barcelona se vai reunir esta semana com Nasser Al-Khelaifi, líder dos parisienses. O forte interesse do Barcelona em Verratti é tido como um ponto a favor do possível negócio Neymar.

O "As" prossegue garantindo que Neymar pretende ser o líder de um grande projeto, "sem trabalhar na sombra de ninguém", entendendo-se aqui uma referência a Messi. "O brasileiro considera que já aprendeu o suficiente com Messi e pensa ser o momento de enveredar por outro caminho para ser o número um do mundo", escreve o "As".

Neymar, 25 anos, representou o Barcelona nas quatro últimas temporadas, depois de dar nas vistas ao serviço do Santos, do Brasil.