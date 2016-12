"É ridículo que comparem Messi através de prémios"

O treinador do Barcelona, Luis Enrique, falou do internacional argentino, numa entrevista concedida aos meios de comunicação oficiais do clube "culé".

Luis Enrique deixou alguns elogios a Lionel Messi, numa entrevista aos meios de comunicação oficiais do Barcelona, mas afirmou que é "ridículo" traçar comparações entre o futebolista argentino e outros jogadores a partir dos prémios conquistados.

"É ridículo que o [Messi] comparem através de prémios. Nunca houve ninguém como ele e por aí não há nada que fazer. Compará-lo com antigos craques não vale. Antes eram menos fortes fisicamente. Agora está tudo mais controlado, os futebolistas recebem muita informação e os treinadores estão muito mais preparados", atirou o treinador do Barcelona.