Colónia quebra ciclo vitorioso de Werder Bremen

O Colónia venceu na casa do Werder Bremen e regressou às vitórias

O Werder Bremen quebrou uma série de 11 jogos consecutivos sem perder ao ser derrotado em casa do Colónia por 4-3, em jogo da 32.ª jornada da liga alemã.

Por seu lado, o Colónia quebrou uma série de quatro jogos seguidos sem vencer, numa partida com sete golos e alterações constantes no marcador que tornaram o jogo emocionante.

A equipa da casa começou mais forte e antes da meia hora já vencia por 2-0, com golos do avançado francês Anthony Modeste, aos 13 minutos, e do médio Leonardo Bittencuort, aos 28.

No entanto, a reação do Werder Bremen não se fez esperar e, aos 34 e 40 minutos, restabeleceu a igualdade com golos de Fin Bartels e do checo naturalizado Theodor Gebre Selassie, mas o Colónia voltaria para a frente do marcador ainda antes do intervalo, por Simon Zeller, aos 44.

No reinicio, aos 47 minutos, o Colónia retomou a vantagem de dois golos com Anthony Modeste a 'bisar' e quando se pensava que, desta vez, o Werder Bremen não iria recuperar, a verdade é que reentrou na discussão do resultado aos 62 minutos, quando Serge Gnabry marcou o terceiro golo dos visitantes.

Não obstante a pressão final do Werder Bremen para chegar ao empate, o Colónia conseguiu segurar a vantagem e pular para o sexto lugar da classificação com 45 pontos, que dá acesso à fase de qualificação para a Liga Europa, os mesmos do seu adversário de hoje, que caiu para sétimo.