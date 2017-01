Milhões da China prometem aquecer ainda mais o mercado

Os 60 milhões de euros pagos por Óscar pelo Shangai SIPG e os 20 agora avançados pelo Tianjin Quanjian animaram o que promete vir a ser um dos mais agitados mercados de sempre por todo o mundo

Axel Witsel recusou a oferta da superpoderosa pentacampeã italiana Juventus para jogar no remoto Tianjin Quanjian, recém-promovido ao primeiro escalão do futebol chinês. Sinal dos tempos de forte competição aquisitiva da China que promete continuar a agitar o futebol europeu. A contratação de Óscar pelo Shangai SIPG, de André Villas-Boas, mantém-se como a transferência mais alta deste mercado de inverno, mas outros negócios da China poderão ultrapassar largamente os 60 milhões envolvidos na referida aquisição. Seriam os casos das eventuais saídas de Marcelo Brozovic do Inter, de Benteke do Crystal Palace e, sobretudo, de Diego Costa para o novo clube de Witsel - disposto a desembolsar perto de 100 milhões pelo internacional espanhol. Neste momento, parece improvável que tal se concretize dado que os blues estão a assumir-se só como compradores. De resto, Antonio Conte também tem no central Van Dijkk, do Southampton, um dos alvos principais, apontando-se uma proposta de 70 milhões de euros.

Mas a transferência que poderia bater novos recordes está relacionada com o interesse de Mourinho em Griezmann, numa negociação com o Atlético de Madrid que poderia ainda envolver Saúl Ñíguez. Os colchoneros embolsariam um valor a rondar os 150 milhões. Para já, em Inglaterra, só o campeão Leicester concluiu uma contratação: o trinco do Genk, Ndidi, por 17,6 milhões. No mercado europeu, foi o PSG a avançar para o negócio mais avultado, pagando 40 milhões ao Wolfsburgo por Julian Draxler. O clube germânico colmatou a saída com a contratação de Bazoer ao Ajax por 12 milhões. Olhando, ainda, para a China, sobressai uma outra operação no mercado, que foi a da compra dos direitos sobre Carlos Tévez pelo Shangai Shenhua. A perplexidade aqui surge com o propalado salário 40 milhões/ano, o mais elevado no futebol mundial.