Bernard prossegue a carreira nos turcos do Kasimpasa

O ex-jogador do Vitória foi novamente cedido pelo Atlético de Madrid e o Kasimpasa ficou com opção de compra do passe

Bernard Mensah vai jogar na Turquia com a camisola do Kasimpasa. O médio ganês, que na última época representou o Vitória por empréstimo do Atlético de Madrid, foi novamente cedido pelo emblema espanhol. No entanto, o Kasimpasa ficou com opção de compra do passe daqui a um ano.

Lançado pelo Vitória, Bernard brilhou na época 2014/15, levando o Atlético de Madrid a pagar seis milhões de euros por ele. Mas na capital espanhola o médio não se afirmou e foi emprestado primeiro ao Getafe, tendo escassa utilização, e depois ao Vitória, não conseguindo ser titular no onze de Pedro Martins, mesmo tendo somado 25 jogos de utilização. Agora, com 22 anos, Bernard vai tentar a sorte no futebol turco.