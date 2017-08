Barcelona não quer pagar cláusula ao pai de Neymar

Comissão pela renovação do jogador no último verão em questão

O pai e também empresário de Neymar reclama uma comissão de 26 milhões de euros (sim, leu bem) pela renovação do filho com o Barcelona no último verão. O valor foi acordado entre as partes e ficou estabelecido que o pagamento seria feito no final do mês de julho de 2017. Até ao momento, todavia, o clube espanhol ainda não disponibilizou o dinheiro e, com o PSG em cena para levar Neymar para Paris, muito dificilmente o irá fazer.

Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona já informou os interessados que só pagará a milionária cláusula se o jogador continuar no clube. Caso escolha o PSG, então o dinheiro não sairá dos cofres catalães.

O diário "Marca" diz ainda que o Barcelona depositará nos próximos dias os 26 milhões de euros numa entidade privada, que depois ficará responsável por fazer o dinheiro chegar à conta do pai de Neymar. Isto, claro, sempre na condição do jogador permanecer no futebol espanhol.

Apesar da vontade do Barcelona em não pagar os 26 milhões, a verdade é que o acordo está escrito e assinado, sendo difícil fugir aos contornos legais.

Recorde-se que Neymar está a negociar uma eventual transferência para o PSG, num negócio que renderia aos cofres do Barcelona mais de 200 milhões de euros. Desse negócio, o pai de Neymar terá igualmente uma comissão "atrativa".