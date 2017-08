Neymar vai deixar o Barcelona para rumar ao PSG a troco de 222 milhões de euros

A maior transferência da história do futebol confirmou-se esta quarta-feira e deverá ser oficializada na sexta-feira. O dia amanheceu com a conta do Twitter do Barcelona a dar conta da ausência de Neymar do treino e tudo se precipitou daí para a frente. Num ápice o Porto surgiu no topo das notícias, porque a dado momento percebeu-se que o brasileiro deixara a Catalunha com destino à cidade portuguesa, onde passou pouco mais de quatro horas, o tempo suficiente para realizar testes médicos, sempre acompanhado de perto por Maxwell, o ex-jogador do Barça e do PSG e que agora trabalha na estrutura do milionário clube francês.

Enquanto Neymar cumpria as etapas normais antes de qualquer assinatura de contrato, o Barcelona tratou de apagar o que o brasileiro deixou para trás. No loja do clube desapareceram as camisolas de Neymar - em alguns manequins ficaram os calções, mas com a camisola de André Gomes -, no exterior do estádio, o brasileiro desapareceu do cartaz de promoção ao particular com a Chapecoense. No seu lugar, surge agora Rakitic, na companhia de Piqué. Suárez, Messi e Iniesta. Noutros casos, foi Busquets a herdar o lugar do futuro reforço do PSG.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Apesar da rapidez, durante a tarde ainda era possível encontrar um artigo do Barcelona com imagem de Neymar: copos do trio que o brasileiro formava com Messi e Suárez.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.