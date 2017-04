Autocarro do Lyon bloqueado no estádio do Bastia

Os jogadores do Lyon ainda não abandonaram as instalações do Bastia

A comitiva do Lyon ainda não abandonou o estádio do Bastia, uma vez que o autocarro do clube ainda não foi capaz de deixar as instalações do clube da Córsega, devido à falta de condições de segurança para sair do recinto, segundo avança a imprensa francesa.

De acordo com o jornal "L' Équipe", os jogadores do Lyon já se encontravam prontos para sair do estádio do Bastia no autocarro do clube, quando foram obrigados a voltar para dentro das instalações devido à falta de segurança junto às imediações do recinto.

Recorde-se que o encontro entre Bastia e Lyon foi cancelado ao intervalo, depois de o árbitro ter interrompido o jogo por duas vezes, devido a duas invasões de campo.