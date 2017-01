Arsenal de novo no terceiro lugar

Arsenal regressou ao terceiro lugar da liga inglesa de futebol depois de vencer em casa o aflito Crystal Palace, por 2-0.

O Arsenal regressou ao terceiro lugar da liga inglesa de futebol depois de vencer em casa o aflito Crystal Palace, por 2-0, no jogo de encerramento da 19.ª jornada. O francês Olivier Giroud inaugurou o marcador aos 17 minutos, colocando os gunners a vencer por 1-0, resultado que se manteria até aos 56 minutos, altura em que o nigeriano Alex Iwobi dilatou a vantagem e fechou o resultado.

Com este triunfo, o segundo consecutivo, depois de duas derrotas seguidas, o Arsenal passou a somar 40 pontos, a nove do vizinho Chelsea, que lidera o campeonato, com mais seis pontos que o Liverpool.

Já o Crystal Palace manteve-se no 17.º lugar, com os mesmos 16 pontos, apenas dois acima da 'linha de água'.

No primeiro jogo do dia, o Tottenham foi ao terreno do Watford golear por 4-1, resultado que permite aos spurs fixarem-se no quarto posto, a um ponto do Arsenal. O Tottenham ultrapassou o Manchester City, que perdeu no sábado na visita a Liverpool, por 1-0.

Em Watford, um bis de Harry Kane (27 e 33 minutos) e outro de Bamidele Alli (41 e 46) colocaram os forasteiros em vantagem por 4-0, margem reduzida pelo francês Younes Kaboul já nos descontos (90+1).

No sábado, o Chelsea manteve a liderança isolada da Premier League com a goleada em casa sobre o Stoke City, por 4-2, que assegurou aos londrinos a 13.ª vitória consecutiva, o que iguala o recorde do Arsenal, possuidor desta série desde a desde a temporada de 2001/2002.

No jogo grande da ronda, também no sábado, o Liverpool venceu o Manchester City com um golo 'madrugador' do holandês Georginio Wijnaldum, logo aos 08 minutos.

Wijnaldum garantiu os três pontos ao Liverpool, que se distanciou do City - agora no quarto lugar, com os mesmos pontos que o Tottenham (39) - e manteve-se a seis pontos do Chelsea.