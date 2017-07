Arrancou o Europeu feminino e a primeira festa é da Holanda

Anfitriã Holanda venceu a Noruega por 1-0 no primeiro jogo do Campeonato da Europa de futebol feminino.

A anfitriã Holanda venceu a Noruega por 1-0 no primeiro jogo do Campeonato da Europa de futebol feminino, que decorre até 6 de agosto e que conta com a presença da seleção portuguesa.

Em Utrecht, no primeiro encontro do grupo A da 12.ª edição da competição, Van de Sanden apontou de cabeça, aos 66 minutos, o único golo do encontro, que entra para a história como o jogo feminino com mais assistência no país, com 21.732 espetadores.

No outro encontro do dia, disputado em Doentinchem, um golo de Sanne Troelsgaard, aos seis minutos, garantiu o triunfo da Dinamarca sobre a estreante Bélgica.

Portugal, que se estreia em fases finais, entra em competição em 19 de julho, em Doentinchem, frente à Espanha, na primeira jornada do grupo D.

Para segunda-feira estão agendados os dois primeiros encontros do grupo B, com a Itália a jogar com a Rússia e a Suécia a defrontar a Alemanha, atual bicampeã e detentora de um total de oito títulos europeus.