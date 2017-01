Alexis Sánchez é o jogador mais influente da Europa

Nem Messi, nem Ronaldo apresentam os números do jogador chileno do Arsenal

Apesar do empate no último jogo do Arsenal, frente ao Bournemouth (3-3), Alexis Sánchez tem motivos para sorrir. Com o golo que marcou, iniciando a recuperação dos gunners depois de estarem a perder por 3-0, o chileno tornou-se no jogador mais influente nas principiais ligas da Europa.

Nem em Espanha, com Messi e Ronaldo, nem na Alemanha, Itália ou Inglaterra há um jogador que tenha participado mais, direta ou indiretamente, nos golos da equipa que representa.

Alexis Sánchez chegou aos 13 golos no último fim de semana, com um cabeceamento certeiro frente ao Bournemouth, aos quais soma sete assistências. Feitas as contas, são 20 os golos com influência do atacante na presente época, o que o coloca no topo dos jogadores mais influentes.

Seguem-no Diego Costa, do Chelsea, com 14 golos e cinco assistências; Icardi, do Inter, com 14 golos e cinco assistências; Aubameyang, do Dortumnd, com 16 golos e uma assistência e Suárez, do Barcelona, com 12 golos e quatro assistências.