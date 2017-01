Adeptos do Valência exigem afastamento de Peter Lim

Recorde-se que o clube "che" encontra-se na 17ª posição na Liga Espanhola.

Cerca de 500 adeptos do Valência concentraram-se diante do estádio Mestalla, antes do jogo da Taça do Rei de futebol com o Celta de Vigo, exigindo o afastamento do empresário de Singapura e maior acionista do clube Peter Lim.

"Peter canalha, fora do Mestalla" e "Peter vai-te embora" foram algumas das palavras de ordem entoadas antes da partida dos oitavos de final pelas cinco centenas de adeptos, que se concentraram durante mais de uma hora.

Perante um forte dispositivo policial, os adeptos ali reunidos, pediram também o afastamento de Jesús García Pitarch, diretor desportivo do clube, que segue nos lugares de despromoção da liga espanhola, na qual é 17.º e antepenúltimo.

O treinador italiano Cesare Prandelli demitiu-se na semana passada do comando técnico do Valência, justificando a saída com as condições que disse ter encontrado no clube, que "não se ajustavam às esperadas".

O técnico disse ter colaborado com o clube "em silêncio" e que lhe foi prometido que em janeiro a equipa teria quatro reforços, mas a 29 de dezembro, na véspera da demissão, deram-lhe 24 horas para escolher um médio ou um ponta de lança.

"Se antes estava claro que seriam garantidos quatro reforços e depois era só um, e nem sequer estava contratado, alguma coisa não estava a bater certo", disse.