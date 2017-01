A verdadeira razão da ausência de Suárez da gala da FIFA

Segundo a imprensa argentina o avançado uruguaio teve um motivo diferente do dos colegas para faltar à gala de entrega dos prémios "The Best".

A ausência dos jogadores do Barcelona da gala da FIFA causou grande burburinho no seio do organismo e dos presentes na cerimónia de segunda-feira. Messi e companhia justificaram-se com a importância do jogo desta quarta-feira com o Atlético de Bilbau, que o Barça está obrigado a vencer, mas, de acordo com a imprensa argentina, a razão de Luis Suárez é diferente.

Segundo o diário La Nación, o avançado uruguaio não marcou presença na entrega dos prémios "The Best" por ainda estar ressentida com a suspensão que a FIFA lhe impôs após a mordidela a Chiellini, no Mundial'2014.

Esse castigo acabou por custar a Suárez três meses de competição, depois de trocar o Liverpool pelo Barça.