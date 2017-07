1.º de Agosto quer reforçar liderança no campeonato angolano

O líder do Girabola recebe o Desportivo de Huila já este domingo

O líder do campeonato angolano de futebol, 1.º de Agosto, tenta no domingo voltar a colocar pressão no topo do Girabola, na receção na capital angolana ao Desportivo da Huíla, partida a contar para a jornada 20.

Com 41 pontos somados em 19 jogos disputados, os 'militares' de Luanda lideram a tabela, com quatro pontos de vantagem sobre o histórico rival Petro, que contudo tem dois jogos em atraso e viu o jogo deste fim de semana, o eterno dérbi com os 'aviadores' do ASA, adiado.

Desta forma, na receção ao Desportivo da Huíla, previsto para domingo ao final da tarde, o 1.º de Agosto, campeão em título, tem a oportunidade de apertar a pressão sobre o Petro de Luanda, que ficará com três partidas em atraso.

O mesmo deverá acontecer, de acordo com o calendário disponibilizado pela Federação Angolana de Futebol, com outro candidato ao título, o Recreativo do Libolo, que nesta jornada 20 deveria viajar até Luanda, para defrontar os 'polícias' do Interclube.

A jornada abre no sábado, com o Sagrada Esperança a viajar da Lunda Norte para o planalto central angolano, para defrontar os 'aflitos' do JGM Huambo. No mesmo dia, mas em Luanda, o Kabuscorp do Palanca recebe outro dos 'aflitos', o Santa Rita de Cássia, atual lanterna-vermelha do Girabola.

Nos jogos de domingo destaque ainda para o dérbi de Benguela, com o Académico do Lobito a receber, no estádio do Buraco, os vizinhos 1.º de Maio.

Programa da 20.ª jornada

Sábado, 15 de julho:

JGM Huambo - Sagrada Esperança

Kabuscorp do Palanca - Santa Rita de Cássia

Domingo, 16 de julho:

1.º de Agosto - Desportivo da Huíla

Recreativo da Caála - Bravos do Maquis

Académica do Lobito - 1.º de Maio

Por agendar:

Interclube - Recreativo do Libolo

Progresso da Lunda Sul - Progresso do Sambizanga

ASA - Petro de Luanda

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 41 pontos

2. Petro de Luanda, 37 pontos (menos dois jogos)

3. Sagrada Esperança, 34 (menos um jogo)

4. Kabuscorp, 34

5. Recreativo do Libolo, 30 (menos dois jogos)

6. Recreativo da Caála, 28

7. Progresso do Sambizanga, 26 (menos um jogo)

8. Bravos do Maquis, 23

9. Interclube, 23 (menos um jogo)

10. 1.º de Maio, 22

11. ASA, 17 (menos um jogo)

12. Desportivo da Huíla, 17

13. Progresso da Lunda Sul, 17

14. Académica do Lobito, 15

15. JGM Huambo, 14

16. Santa Rita de Cássia FC, 12