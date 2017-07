Liga Europa: Marítimo e Braga têm de esperar para conhecer adversários

O Braga e o Marítimo vão ter de esperar pelos resultados da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, para conhecerem os seus adversários na terceira ronda preliminar.

De acordo com o sorteio, realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suíça, os bracarenses jogam a primeira mão fora, frente aos bósnios do Zeljeznicar ou aos suecos do AIK, com o Marítimo, que também fecha a eliminatória em casa, a jogar com os israelitas do Beitar Jerusalém ou os búlgaros do Botev Plovdiv.

Na primeira mão da segunda pré-eliminatória, Zeljeznicar e AIK empataram a zero na Bósnia-Herzegovina, enquanto, em Israel, Beitar e Botev Plovdiv somaram uma igualdade a um golo.

Não Perca Liga Europa DIRETO| Sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga Europa Marítimo e Braga ficam esta sexta-feira a conhecer os adversários da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Acompanhe o sorteio EM DIRETO a partir das 12h00

Após três anos fora das competições europeias, o AC Milan, no qual vai jogar o português André Silva, vai defrontar os romenos do CSU Craiova.

Os ingleses do Everton, muito reforçados esta temporada, vão defrontar os eslovacos do Ruzomberok ou os noruegueses do Brann, enquanto o Athletic Bilbau, de Espanha, vai jogar com o Dínamo Bucareste.

O PSV Eindhoven (Holanda) vai encontrar o Osijek (Croácia) ou o Lucerna (Suíça), o Bordéus (França) vai jogar com o Nomme Kalju (Estónia) ou o Videoton (Hungria), e o Marselha (França) terá como adversário o Oostende (Bélgica).

Os jogos da primeira mão estão marcados para 27 de julho e os da segunda para 3 de agosto.