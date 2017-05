Ambiente aquece em Vigo antes do Celta-Manchester United

Clubes de Espanha e Inglaterra disputam esta quinta-feira a primeira mão das meias finais da Liga Europa.

É um ambiente absolutamente extraordinário aquele que se vive à volta do Estádio Balaídos, que vai acolher o jogo desta noite entre o Celta e o Manchester United. O entusiasmo dos adeptos do Celtinha, como é carinhosamente tratado o clube, vê-se em cada rosto, sente-se no verdadeiro circo de esplanadas de ocasião montado à volta do estádio, que vai estar cheio com 27 mil adeptos, apenas 1300 ingleses. Há, no entanto, pela cidade portuária mais de dois mil adeptos ingleses que vão procurar ver o jogo em bares, como na zona do Casco Velho, onde se concentram muitos restaurantes. Não faltam apelos para o apoio ao Celta, mas também panos com inscrições de provocação aos adeptos espanhóis. Um deles tem a ver com Herrera, jogador do United, basco de nascença, e os ingleses fazem questão de reforçar isso.

Afouteza - uma palavra antiga recuperada agora para promover este jogo, e que significa fortaleza, raça, coração audácia - está espalhada por toda a cidade de Vigo. "This is afouteza" é a deliciosa provocação para os ingleses. À volta do estádio, o consumo de cerveja disparou, e com o jogo a aproximar-se começam também os ingleses a contribuírem para as filas em busca de uma "Estrela Galicia", a cerveja que vai convidando o mundo. Em frente aos Balaídos há um ambiente de festa, como se se tratasse de uma Movida fora de horas.