Mourinho: "Bale? Estou disponível para novas opções"

Técnico do Manchester United assumiu o desejo de reforçar a equipa com flanqueadores capazes de "atacar com equilíbrio"

Gareth Bale poderá não ser um dossiê totalmente encerrado para o Manchester United. No passado domingo, quando se cruzou com o atacante do Real Madrid no túnel de acesso aos balneários do Levi's Stadium de Santa Clara (Estados Unidos), José Mourinho comentou em jeito de brincadeira, perante as câmaras da televisão, que não poderia comprá-lo, mas o assunto parece ser sério. Em conferência de imprensa antes de defrontar o Barcelona, o treinador português foi confrontado com o nome do internacional galês e, por entre evasivas, não descartou o interesse. "Estou feliz com a minha equipa, mas estou disponível para novas opções, desde que sejam jogadores que nos ofereçam possibilidades diferentes para as alas e que nos permitam atacar com equilíbrio, controlando em todos os jogos. Mas não gosto de falar de jogadores que estão noutras equipas, da mesma forma que não gostaria que outros falem de jogadores da minha equipa", declarou Mourinho, citado pelo AS.

O técnico manifestou-se, de resto, satisfeito com o rendimento dos jogadores nesta pré-temporada. "O Manchester United está a crescer da forma que desejamos. Fizemos um bom jogo contra o Real Madrid: dominámos toda a primeira parte, numa fase em que o adversário apresentava todos os habituais titulares, à exceção do Sergio Ramos e do Cristiano Ronaldo", comentou.