José Mourinho não conta com Pogba no dérbi de Manchester

Internacional francês não recuperou de uma lesão muscular e, por isso, não pode defrontar o Manchester City esta quinta-feira

José Mourinho confirmou esta quarta-feira que Pogba não vai poder participar, amanhã, no dérbi com o City, que se disputa a partir das 20 horas.

"O Paul? Não pode jogar", revelou o treinador português sobre a impossibilidade de contar no jogo da 35ª jornada da Premier League com o internacional francês que sofreu uma lesão muscular no encontro de domingo, com o Burnley.

José Mourinho fez questão de manifestar absoluta confiança nos jogadores que estão disponíveis. "Acredito nos rapazes e vamos jogar com tudo o que temos. Aliás, será assim até ao último segundo da temporada. Somos guerreiros, os rapazes são guerreiros e vamos à luta", adiantou o treinador do Manchester United que, por indisponibilidade física, também está privado de utilizar Ibrahimovic, Juan Mata, Smalling, Phil Jones e Rojo.

À entrada para o clássico desta quinta-feira, o Manchester United está no quinto lugar, a um ponto da equipa de Guardiola. Mourinho sublinhou que se a sua equipa "terminar no quinto lugar e eles no sexto" terminará o campeonato "à frente mas não serve de nada". O que o treinador português deseja é garantir um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões. "Queremos muito estar na Liga dos Campeões e temos duas portas abertas para o conseguir", apontou, referindo-se naturalmente à possibilidade de conquistar a Liga Europa, prova em que o vencedor tem entrada direta na competição mais importante da UEFA e na qual o Manchester United defrontará o Celta de Vigo nas meias-finais.