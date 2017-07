José Mourinho assegura: "Lindelof precisa de tempo"

Victor Lindelof trocou o Benfica pelo Manchester United neste defeso

Após a vitória do Manchester United no particular com os noruegueses do Valerenga, José Mourinho reiterou que Victor Lindelof ainda precisa de tempo para se adaptar ao clube de Old Trafford, apesar de ter vindo de um clube "gigante".

"Passo a passo. O Benfica é um clube gigante. Eu penso que os jogadores que vêm do Benfica estão mentalmente prontos. É um grande clube e a responsabilidade de jogar lá faz com que os jogadores estejam prontos. No entanto, o campeonato português é diferente, tem diferentes características. O Benfica é uma das equipas mais dominantes, por isso ele está mais habituado a jogar com bola do que sem ela. Ele precisa de tempo para evoluir. Nós vamos dar-lhe tempo. Um jovem jogador como ele precisa de tempo. O Manchester United é um clube enorme, com uma grande responsabilidade e a Premier League também. Vamos dar-lhe tempo, mas estamos contentes com o que ele está a fazer, passo a passo", atirou o treinador português.

Recorde-se que Lindelof ingressou no Manchester United, depois de os "red devils" terem pago 35 milhões de euros - o negócio ainda poderá ascender aos 45 milhões de euros mediante a concretização de objetivos - ao Benfica pelo passe do internacional sueco.