Ronaldo recomenda "mais juízo" a Piqué

Instado a comentar as declarações do central do Barcelona sobre a arbitragem, o CR7 deu uma "alfinetada" ao rival.

Depois de arrebatar o prémio "The Best" da FIFA, que o coroou como melhor jogador do mundo em 2016, Cristiano Ronaldo não deixou de mandar uma "alfinetada" a Gerard Piqué, que se tem queixado ostensivamente das arbitragens em Espanha. Instado a comentar as declarações do jogador do Barcelona, o capitão da Seleção Nacional formulou um desejo para 2017.

"Estou muito contente por este prémio, é o melhor que um jogador pode ter. Desejo que, em 2017, as pessoas tenhas mais juízo, toda a gente", atirou Ronaldo, em declarações à SER. Sobre as ausências dos jogadores do Barça da gala de segunda-feira, o CR7 garantiu que preferia ter visto os rivais:

"Simplesmente gostaria que tivessem estado presentes, porque a gala seria mais bonita assim, mas não estou triste. Depois de ganhar um prémio destes não posso estar triste", referiu.