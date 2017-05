"Ronaldo? Não será fácil a Bola de Ouro escapar-lhe"

As performances do português obrigam Domenech, adepto do Barça, a dar o braço a torcer. Só Buffon lhe poderá fazer concorrência

Ronaldo só tem o defeito de jogar com a camisola do Real Madrid. Se fosse do Barcelona, seria "o melhor do mundo", brinca Domenech, em conversa com O JOGO. O antigo selecionador francês lembra as evidências para projetar nova corrida à Bola de Ouro.

O Real Madrid está no bom caminho para chegar à final da Champions graças às performances de Ronaldo, que se tem mostrado decisivo. Ainda se surpreende com o português?

-O mundo divide-se entre os que gostam do Ronaldo e os que preferem o Messi. Eu sempre fui Messi, porque sou mais Barcelona do que Real Madrid, mas tenho de reconhecer que quando o vejo jogar, só penso que se o pudesse ter na minha equipa, seria fantástico. Ele é excecional. Se não vestisse a camisola do Real Madrid, seria o melhor jogador do mundo [risos]. Até nos jogos que lhe correm menos bem consegue fazer alguma coisa que nos marca. Depois tem sempre aquela vontade de ganhar e de marcar, uma entrega impressionante... Podem dizer o que quiserem, mas qualquer treinador gostaria de o ter na equipa. Com um jogador como ele no plantel, temos a certeza de que vai puxar o grupo para cima com aquela vontade constante de querer ganhar e de marcar. É cansativo, mas é importante.

Se for campeão de Espanha e vencer a Champions, vai ser o grande favorito à Bola de Ouro?

-Não vai ser fácil escapar-lhe. Para mim, só o Buffon lhe pode fazer concorrência, porque é campeão de Itália e faz milagres na baliza da Juventus. Agora, é o velho problema de um ser guarda-redes e do outro ser um goleador e marcar muitos golos. Mas não haverá um jogador de campo com o palmarés do Ronaldo no final desta época.

